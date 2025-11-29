Lanza la FAA investigación en aeropuerto de Harlingen

La Administración Federal de Aviación está investigando las preocupaciones de los funcionarios del Aeropuerto Internacional de Valley derivadas de los servicios de extinción de incendios del Departamento de Bomberos de Harlingen.

La investigación marca la cuarta investigación de la FAA sobre los servicios de rescate de aeronaves y extinción de incendios del aeropuerto desde 2017.

En una carta del 3 de octubre al director del aeropuerto, Marv Esterly, Warren Relaford, inspector de seguridad de certificación de aeropuertos de la FAA, solicita a los funcionarios de la ciudad que respondan a las preocupaciones.

"Esta carta es para informarle que estos asuntos están siendo investigados por la FAA", escribió Relaford en la carta, copiando a funcionarios, incluida la alcaldesa Norma Sepúlveda y el jefe de bomberos Rafael Balderas.

El miércoles, Sepúlveda dijo que la FAA contactó a la ciudad después de recibir la carta de Esterly. "Nuestro director de aviación envió la carta de forma independiente", declaró. "Ni la ciudad ni la junta fueron consultadas antes de enviarla. La FAA confirmó que la revisión de sus preocupaciones se basó únicamente en su solicitud".

Sepúlveda dijo que los funcionarios de la ciudad "se mantienen en comunicación regular con la FAA". Nos entregaron una carta con un resumen de lo que revisaron, y en ella indicaron que no se proporcionó documentación ni fechas ni horas específicas que respaldaran varias de las preocupaciones que planteó. También indicaron que otro asunto que mencionó carecía de fundamento para su consideración.

Los funcionarios "dan la bienvenida a la orientación de la FAA y valoran la claridad, la experiencia y el apoyo que brindan constantemente", dijo Sepulveda. "Estamos preparando nuestra respuesta y esperamos seguir colaborando", dijo. "Nuestro objetivo común siempre ha sido un aeropuerto seguro y bien administrado que sirva a nuestra comunidad, y esa colaboración se mantiene sólida".

Balderas no respondió a las solicitudes de comentarios.

En una carta del 18 de noviembre a Relaford, Esterly informó sobre "serias preocupaciones con respecto a la seguridad y la preparación operativa del programa de rescate y extinción de incendios del aeropuerto" derivadas de la decisión del departamento de bomberos de eliminar a los bomberos más experimentados del equipo especializado del aeropuerto.

«En conjunto, estos problemas demuestran una continua falta de competencia y preparación dentro del programa ARFF», escribió. «Sin medidas correctivas inmediatas, existe un riesgo elevado de colapso del sistema o, peor aún, de una falla catastrófica durante una emergencia real». En esta carta, Esterly solicitó a la FAA que revisara el programa de extinción de incendios del aeropuerto del departamento de bomberos, su política de rotación de personal y sus procedimientos operativos.

Mientras tanto, Relaford solicitó a los funcionarios "proporcionar las razones o la base lógica para requerir la rotación del personal de ARFF cada tres años". Entre sus preocupaciones, Esterly citó la decisión del departamento de bomberos de desechar el "equipo de extinción de incendios de proximidad", que protege contra mayores grados de calor radiante, en favor de "equipo estructural" sin realizar una evaluación de riesgos.