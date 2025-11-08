Aerolíneas han cancelado mil vuelos; se esperan más

Viajeros ansiosos en todo Estados Unidos sintieron un poco de alivio el viernes, ya que las aerolíneas cumplieron en gran parte con sus horarios programados mientras recortaban más de 1.000 vuelos debido al cierre del gobierno.

Sin embargo, aún había mucha inquietud, ya que se esperan más cancelaciones en los próximos días para cumplir con la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de reducir el servicio en los aeropuertos más concurridos.

Aunque la orden de la FAA dejó a algunos pasajeros haciendo planes de respaldo y reservando autos de alquiler, las rutas eliminadas el viernes representaron sólo una pequeña porción de los vuelos totales a nivel nacional.

Los pasajeros aún enfrentaron cancelaciones de última hora y largas filas para revisiones de seguridad en los 40 aeropuertos seleccionados, incluidos puertos aéreos de Atlanta, Dallas, Denver y Charlotte, Carolina del Norte.

Las aerolíneas esperan interrupciones limitadas este fin de semana y enfatizaron que no se prevé que los vuelos internacionales se vean afectados.

Pero si el cierre persiste mucho más tiempo, y más controladores se ausentan del trabajo después de no recibir su cheque de pago el martes por segunda ocasión consecutiva, el número de cancelaciones podría aumentar de la reducción inicial del 10% de los vuelos al 15% o 20%, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en Fox News el viernes.

Las aerolíneas tratan de acomodar a los pasajeros

Al menos 1.000 vuelos fueron cancelados en todo el país el viernes, el equivalente a cuatro veces el número de cancelaciones del jueves, según FlightAware, un sitio web que rastrea las alteraciones en los vuelos.

Los aeropuertos de Chicago, Atlanta, Denver y Dallas tuvieron la mayor cantidad de interrupciones, de acuerdo con FlightAware.

No todas las cancelaciones se debieron a la orden de la FAA, que se produjo en medio de una creciente presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que están trabajando sin paga durante el cierre del gobierno y se ausentan del trabajo a tasas mucho más altas.

United y American Airlines dijeron que pudieron acomodar a la mayoría de los viajeros en otros vuelos. El portavoz de United, Josh Freed, dijo que más de la mitad de los vuelos estaban programados para llegar a sus destinos en las siguientes cuatro horas de su plan original.

Las aerolíneas centraron sus recortes en rutas regionales más pequeñas a aeropuertos donde tienen varios vuelos al día, lo que ayudó a minimizar el número de pasajeros afectados.

American, por ejemplo, redujo los vuelos de Dallas al noroeste de Arkansas de 10 a 8 por día.

Delta Air Lines dijo que cancelaría unos 170 vuelos el viernes, mientras que American planeaba suprimir 220 al día hasta el lunes. Southwest Airlines canceló alrededor de 120 vuelos el viernes.

Algunos pasajeros buscaron alternativas. Hertz reportó un fuerte aumento en los alquileres de automóviles en viajes sólo de ida.

¿Por qué ocurre esto?

La FAA explicó que los recortes son necesarios para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que llevan más de un mes trabajando sin paga. Muchos trabajan semanas de seis días con horas extra obligatorias, y cada vez son más los que se ausentan de sus puestos a medida que aumentan la presión financiera y el agotamiento.

"No quiero ver la interrupción. No quiero ver los retrasos", dijo Duffy a periodistas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington.

Terminar el cierre del gobierno aliviaría la situación para los controladores, pero la FAA dijo que los recortes de vuelos permanecerán en vigor hasta que sus datos de seguridad mejoren.

El Aeropuerto Internacional de Denver está trabajando para llenar el vacío, creando una despensa de alimentos para sus empleados federales y pidió a la FAA esta semana permiso para usar los ingresos del aeropuerto para pagar los salarios de los controladores.

¿Qué pueden hacer las aerolíneas y los viajeros?

Las aerolíneas están en territorio desconocido, dijo Kerry Tan, profesor de la Universidad Loyola Maryland en Baltimore que ha estudiado la industria.

"La incertidumbre asociada con el cierre del gobierno hace que sea un desafío para las aerolíneas planificar racionalmente su respuesta y optimizar sus operaciones de vuelo", dijo Tan.

Las aerolíneas están obligadas a devolver el dinero a los clientes cuyos vuelos sean cancelados, pero no a cubrir costos secundarios como alimentación y alojamiento, a menos que el retraso o la cancelación se deban a un factor que esté bajo el control de las empresas, según el Departamento de Transporte.

Christina Schlegel, que tiene reservado un vuelo a Florida el miércoles antes de un crucero por las Bahamas, dijo que su esposo sugirió que condujeran si su vuelo era cancelado, pero ella preferiría intentar un vuelo o un aeropuerto diferente.

Schlegel, asesora de viajes de Arlington, Virginia, ha dicho a sus clientes que no entren en pánico, que den seguimiento a sus vuelos y que lleguen temprano al aeropuerto.

"La gente realmente debería pensar, ¿qué más puedo hacer?", dijo. "¿Puedo investigar algunos otros vuelos posibles? ¿Qué otros vuelos hay? Debe tener esa información a mano".







