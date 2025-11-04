Agentes de CBP de Louisville intercepta relojes falsificados

LOUISVILLE, Kentucky.- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en Louisville decomisaron dos envíos procedentes de Hong Kong la noche del 28 de octubre. Los envíos contenían un total de 53 relojes falsificados. De haber sido auténticos, el precio de venta al público sugerido por el fabricante de ambos envíos habría ascendido a 6,6 millones de dólares.

Ambos envíos fueron inspeccionados por agentes y posteriormente confiscados por portar versiones no autorizadas de marcas registradas de Richard Mille, Rolex, Hublot, Cartier, Swarovski, G-Shock y Patek Philippe. Los artículos fueron considerados falsificados por los Centros de Excelencia y Experiencia de la CBP , los expertos en comercio de la agencia.

Los envíos estaban dirigidos a domicilios en Union City, Georgia y Doral, Florida. Los artículos han sido entregados a Investigaciones de Seguridad Nacional para su posterior análisis.

En los últimos tres años, los artículos más decomisados por infracción de derechos de propiedad intelectual, con el mayor precio de venta al público sugerido (PVP), han sido: (1) Joyería, (2) Relojes y (3) Bolsos/Carteras. Además, China y Hong Kong se mantienen como los dos principales países de origen de los decomisos de propiedad intelectual. En el año fiscal 2024, los decomisos procedentes de China y Hong Kong representaron aproximadamente el 90 % del total incautado.

"El robo de propiedad intelectual amenaza la vitalidad económica de Estados Unidos y financia actividades delictivas y el crimen organizado", declaró LaFonda D. Sutton-Burke, directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Chicago. "Cuando los consumidores compran productos falsificados, las empresas legítimas pierden ingresos, lo que puede obligarlas a recortar empleos. Nuestros agentes están comprometidos con la protección de la industria privada y los consumidores, retirando este tipo de envíos del comercio".

El robo de propiedad intelectual no es un delito sin víctimas. Las víctimas son los consumidores estadounidenses, las empresas, los titulares de marcas registradas y quienes fabrican y venden productos legítimos. A menudo, las ganancias ilícitas derivadas de la venta de productos falsificados o sin licencia se utilizan para financiar una amplia gama de delitos. Los delincuentes venden mercancía pirateada y productos estadounidenses falsificados en todo el mundo. Y, si bien comprar un bolso de imitación, un dispositivo electrónico barato o medicamentos de menor calidad puede parecer inofensivo, estas prácticas comerciales amenazan la salud y la seguridad públicas, la economía estadounidense y la seguridad nacional al introducir materiales dañinos y prohibidos en los productos falsificados y al apoyar prácticas laborales ilegales.