OpenAI y Meta trabajan para ayudar a adolescentes en crisis

OpenAI y Meta dicen que están ajustando cómo sus chatbots de inteligencia artificial responden a adolescentes y otros usuarios que hacen preguntas sobre el suicidio o muestran signos de angustia mental y emocional.

OpenAI, creador de ChatGPT, dijo que está preparando el lanzamiento de nuevos controles que permitirán a los padres vincular sus cuentas a la cuenta de su adolescente.