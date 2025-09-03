OpenAI y Meta trabajan para ayudar a adolescentes en crisis

OpenAI y Meta trabajan para ayudar a adolescentes en crisisChatGPT implementa medidas para proteger la salud mental de los adolescentes
OpenAI y Meta dicen que están ajustando cómo sus chatbots de inteligencia artificial responden a adolescentes y otros usuarios que hacen preguntas sobre el suicidio o muestran signos de angustia mental y emocional.
OpenAI, creador de ChatGPT, dijo que está preparando el lanzamiento de nuevos controles que permitirán a los padres vincular sus cuentas a la cuenta de su adolescente.
Los padres pueden elegir qué funciones desactivar y "recibir notificaciones cuando el sistema detecta que su adolescente está en un momento de angustia aguda", según una publicación en el blog de la empresa que indica que los cambios entrarán en vigor este otoño.
