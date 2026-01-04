Muere adolescente tras persecución y choque en motocicleta sin casco

Un adolescente perdió la vida este lunes por la tarde luego de que se diera a la fuga en una motocicleta sin casco y protagonizara una persecución que terminó en un choque fatal en el área de Wallisville Road y Uvalde, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

El incidente comenzó alrededor de la 1:35 p.m., cuando un sargento del Distrito 3 intentó detener al joven por circular sin el equipo de seguridad. Al percatarse de la presencia policial, el adolescente aceleró para evadir la detención.

Detalles del incidente en Wallisville Road

La persecución se extendió por varios minutos, con el conductor maniobrando de manera errática por estacionamientos. En un momento de alto riesgo, el joven ingresó a Wallisville Road en sentido contrario, avanzando por los carriles de circulación opuesta.

El agente, quien se mantuvo en el sentido correcto de la vía, logró alcanzarlo cuando la motocicleta se impactó contra una SUV que salía de un negocio y giraba a la izquierda.

Respuesta de emergencia tras el choque fatal

El sargento y personal de emergencia intentaron auxiliar al adolescente en el sitio. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos y los paramédicos lo declararon sin vida en la escena.