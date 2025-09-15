Sospechoso de tiroteo en secundaria de Colorado expresó opiniones neonazis

Sospechoso de tiroteo en secundaria de Colorado expresó opiniones neonazisLas autoridades investigan las opiniones neonazis en línea expresadas por Desmond Holly, de 16 años, en relación con el tiroteo en los suburbios de Denver.
Denver, EU.- Un adolescente sospechoso de perpetrar un ataque a tiros en una escuela secundaria en los suburbios de Denver, que dejó a dos estudiantes en estado crítico, parecía fascinado con tiroteos masivos anteriores, incluido Columbine, y expresó opiniones neonazis en línea, según expertos.
Desde diciembre, Desmond Holly, de 16 años, había estado activo en un foro en línea donde los usuarios ven videos de asesinatos y violencia, mezclados con contenido sobre supremacismo blanco y antisemitismo, según un informe del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación (conocida como ADL, por sus siglas en inglés).
