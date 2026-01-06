Acusan de asesinato a hombre tras tiroteo fatal

EDCOUCH, Texas

Un hombre de Edcouch fue arrestado el domingo después de que la víctima amenazara con dispararle a su propia esposa "en la cara", así como a su presunto asesino.

Emanuel Ibarra Flores, de 18 años, está acusado del asesinato de Randy Luna Herrera después de dispararle varias veces con un rifle.

Alrededor de las 11:35 p. m. del domingo, la policía de Pharr respondió al 711 W. Chickadee Avenue en referencia a un tiroteo y un hombre que no respiraba y que luego fue identificado como Herrera, según una declaración jurada de causa probable.

La policía se puso en contacto con la denunciante, Perla Lizeth Cruz, quien era la esposa política de Herrera.

Cruz le dijo a la policía que estaba teniendo problemas con Herrera, y agregó que había llegado a la residencia esa misma noche para dejar a sus hijos cuando Herrera salió a "causar problemas".

Luego salió de la residencia con su hija y estaba en Edinburg cuando Herrera la llamó y le dijo que necesitaba regresar a la casa a medianoche o "[él] iba a [dispararle] en la cara", afirma la declaración jurada.

Cruz agregó que Herrera amenazó con dispararle a Flores "si no sacaba sus pertenencias del garaje".

La declaración jurada no menciona cuál era la propiedad.

Cruz le informó a Flores que necesitaba sacar la propiedad de la casa porque Herrera estaba haciendo amenazas en su contra.

Los oficiales luego se pusieron en contacto con Flores, quien admitió haberle disparado a Herrera varias veces con un rifle, que había colocado dentro de su Chevrolet Silverado porque Cruz dijo que Herrera iba a dispararle a él y a ella.

Posteriormente, Flores fue puesto bajo arresto y permanece bajo custodia bajo una fianza de $750,000.




