Lanza Microsoft actualizaciones de inteligencia para Windows 11

El logotipo de Microsoft en su sede en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París. Microsoft está animando a las personas a hablar con sus laptops mientras lanza nuevas actualizaciones de inteligencia artificial para Windows 11 e impulsa a los usuarios a dejar al Windows 10.

La empresa terminó el soporte de seguridad gratuito para Windows 10 esta semana, aunque millones de personas todavía utilizan computadoras personales con ese sistema operativo.

Para animar a las personas a actualizarse, el gigante del software anunció el jueves nuevas características de Windows 11, la mayoría de ellas integrando aún más el chatbot de IA de la compañía, Copilot, en la experiencia de usar un portátil.