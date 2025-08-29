Demandan a Tesla por incendio de Cybertruck

NUEVA YORK, NY.- El propietario de un Tesla murió quemado en su Cybertruck después de que la "bestia" de acero inoxidable estallara en un infierno de 5 mil grados tan intenso que le causó la desintegración de los huesos, según una demanda por homicidio culposo presentada en Texas a la que The New York Post tuvo acceso.

Michael Sheehan, de 47 años, compró la camioneta futurista en abril de 2024. Tan solo tres meses después, el 3 de agosto, la camioneta se salió de la carretera, se estrelló contra una alcantarilla y se incendió cerca de Beach City, a unos 48 kilómetros al este de Houston.

De acuerdo con la demanda, el voraz incendio atrapó a Sheehan dentro del vehículo mientras las baterías que alimentaban la SUV de 100 mil dólares sufrieron una falla catastrófica.

La viuda de Sheehan, Shannon, y sus padres presentaron la demanda en junio, acusando a Tesla de vender un vehículo con un diseño tan defectuoso que transformó un choque en el que se podía sobrevivir en una muerte en llamas.

"Este fue un accidente de un solo vehículo", afirma la demanda. "Se pudo sobrevivir a las fuerzas del impacto excepto por el fuego, las deficiencias ergonómicas y la deficiente resistencia a los impactos".

West, ex ingeniero de diseño industrial convertido en abogado litigante, criticó duramente las prioridades de la empresa.

"No solo se viaja sobre mil 365 kilos de baterías, sino que este diseño de ´nave espacial´ es un arma de doble filo", declaró West a The Post.

Alegó que Tesla priorizó la estética sobre la seguridad básica, lo que hizo casi imposible que Sheehan escapara una vez que el camión se quedó sin energía. En cambio, Sheehan se encontró atrapado en una trampa de fuego.

La demanda afirma que las puertas eléctricas del Cybertruck no se pueden abrir una vez que se corta la energía. Las manijas exteriores fallan y los pestillos de liberación manual en el interior son "extremadamente difíciles de localizar en una emergencia".

Tesla, continúa la demanda, dio a los propietarios "advertencias o capacitación insuficientes" sobre cómo salir del vehículo después del accidente.

"Michael era un tipo de nivel muy, muy inteligente", declaró West.

"Pero cuando Tesla le entregó este Cybertruck, las instrucciones que le dieron fueron lamentablemente inadecuadas para manejar una situación como esta".

West reconoció que Sheehan tenía alcohol en su organismo, un hecho señalado en la denuncia. Sin embargo, argumentó, "eso no debería ser su sentencia de muerte".

Sheehan fue la primera persona en morir en un accidente de Cybertruck desde su lanzamiento en noviembre de 2023.

Meses después, tres estudiantes universitarios en California murieron quemados en otro accidente de Cybertruck.

Tesla ha llamado a revisión el Cybertruck al menos ocho veces desde su lanzamiento por problemas que van desde el desprendimiento de los pedales del acelerador hasta la deslaminación de los paneles de la carrocería.

El modelo también ha sufrido una fuerte depreciación en la reventa y un bajo nivel de ventas a medida que sus competidores ganan terreno.

West dijo que espera que el caso Sheehan obligue a Tesla y a Elon Musk a afrontar finalmente los peligros de sus vehículos.