Herido de gravedad trailero atropellado

El accidente ocurrió en la oscura calle Riverbank en el parque industrial Pellegrino
  • Por: El Mañana Staff
  • 03 / Octubre / 2025 -
Un peatón y a la vez trailero residente en Del Río, Texas, fue gravemente atropellado antes del amanecer de este jueves, al atravesar la oscura calle Riverbank, ubicada en el parque industrial Pellegrino, en el lado noroeste del Puente Del Comercio Mundial.

El camionero, de entre 30 y 40 años de edad, fue llevado en helicóptero-ambulancia a un hospital de San Antonio, Texas, iba en estado crítico de salud, dijo Joe Baeza, Detective y Portavoz de la Policía de Laredo

