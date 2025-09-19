Muere hombre tras montar montaña rusa

Un hombre murió en una montaña rusa en un parque de diversiones en Florida, informaron autoridades el jueves.

El hombre, de unos 30 años, fue encontrado inconsciente después de montarse en la montaña rusa en Epic Universe el miércoles, indicó la policía del condado Orange. Fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

La montaña rusa involucrada es Stardust Racers, añadió la policía en un comunicado a The Associated Press.

La montaña rusa es descrita en el sitio web del parque como “una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 62 mph (100 km/h)”.

“Estamos devastados por este trágico evento y extendemos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos del huésped”, declaró un portavoz de Universal Orlando Resorts en un comunicado. “Estamos cooperando plenamente con el Condado de Orange y la investigación en curso. La atracción permanece cerrada”.

No se dieron a conocer más detalles de inmediato el jueves por la mañana.

Universal abrió el parque en mayo. Tiene cinco secciones temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Es el primer parque temático tradicional importante que se abre en Florida desde 1999, cuando se inauguró Universal Islands of Adventure, aunque Universal abrió un parque acuático temático en Orlando, Volcano Bay, en 2017.

La adición de Epic Universe elevó el número total de parques en el complejo de Florida a cuatro, incluyendo Universal Studios.