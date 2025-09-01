Rudy Giuliani sufre heridas en choque automovilístico

Nueva Hampshire.- Rudy Giuliani se recupera de una fractura de vértebra y otras lesiones que sufrió en un choque automovilístico en Nueva Hampshire, informó el domingo un portavoz del exalcalde de Nueva York.

Giuliani viajaba como pasajero en una camioneta Ford Bronco alquilada por su vocero Ted Goodman cuando el vehículo fue golpeado por detrás por una camioneta Honda HR-V tipo SUV conducida por una adolescente de 19 años el sábado por la noche, según un comunicado de la Policía Estatal de Nueva Hampshire.

Agentes policiales presenciaron el accidente, que hizo que ambos vehículos se impactaran contra la mediana de la autopista y los dejó "seriamente dañados", de acuerdo con la policía estatal. Goodman y la adolescente sufrieron "lesiones no letales" y fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento, agregó la agencia.

La policía estatal indicó que investiga el choque, por el cual no se han presentado cargos.

Giuliani, de 81 años, fue llevado a un centro de traumatología cercano y estaba siendo tratado por lesiones que incluían "una fractura de vértebra torácica, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en su brazo izquierdo y pantorrilla", detalló un comunicado publicado en X por Michael Ragusa, jefe de seguridad de Giuliani.

"Sufrió lesiones pero está de buen ánimo y recuperándose tremendamente", afirmó Ragusa. "Esto no fue un ataque dirigido".

Antes del choque, Giuliani había sido "detenido por una mujer que era víctima de un incidente de violencia doméstica" y contactó a la policía para asistirla, indicó Ragusa. Luego de la llegada de la policía, Giuliani continuó su camino y su vehículo fue impactado poco después de incorporarse a la autopista en un choque que "no está relacionado en lo absoluto" con el incidente de violencia doméstica, explicó Ragusa a The Associated Press en un comunicado por correo electrónico.

La policía estatal informó que sus agentes investigaban una denuncia de violencia doméstica en la autopista interestatal 93 en dirección sur poco antes de las 10:00 de la noche y fueron testigos del choque, que ocurrió en los carriles en dirección norte. Los agentes y personal de bomberos cruzaron rápidamente para brindar ayuda.

La Policía Estatal de Nueva Hampshire se negó a revelar si Giuliani la había contactado con respecto al reporte de incidente de violencia doméstica.

Goodman no respondió a solicitudes de comentarios y el equipo de Giuliani no proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias que rodearon el choque.

"Gracias a todas las personas que se han comunicado desde que se enteraron de la noticia sobre mi padre. Sus oraciones significan mucho", expresó Andrew Giuliani, hijo de Rudy Giuliani, en X.

El hecho sigue a algunos años difíciles para el ex candidato presidencial republicano, quien fue apodado "el alcalde de la nación" por su liderazgo en Nueva York después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Más tarde, Giuliani se convirtió en el abogado personal del presidente Donald Trump por un tiempo y en un defensor de las acusaciones de fraude de Trump en las elecciones de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Trump y sus partidarios perdieron docenas de demandas alegando fraude, y numerosos recuentos, revisiones y auditorías de los resultados electorales no encontraron señales de irregularidades o errores significativos.