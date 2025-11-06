Suman 11 muertos tras choque de avión de UPS

LOUISVILLE, Kentucky.- El ala izquierda de un avión de carga de UPS se incendió y un motor se desprendió apenas antes de que se estrellara y explotara tras despegar en Kentucky, informó un investigador federal el miércoles, ofreciendo los primeros detalles oficiales sobre un desastre en el que murieron al menos 11 personas, incluido un niño.

Mientras tanto, los equipos de emergencia buscaban a más víctimas, un día después del choque en UPS Worldport, el centro global de aviación de la compañía en Louisville. Ello desató un infierno que consumió la enorme aeronave y se extendió a negocios cercanos.

Después de recibir autorización para despegar surgió un gran incendio en el ala izquierda, explicó Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), que encabeza la investigación.

El avión ganó suficiente altitud para superar la valla al final de la pista antes de estrellarse afuera del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, dijo Inman a los periodistas.

Un video de seguridad del aeropuerto "muestra el motor izquierdo desprendiéndose del ala durante el rodaje para el despegue", añadió.

La grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos fueron recuperadas, y el motor fue hallado en el aeropuerto, expresó.

"Hay muchas partes distintas de este avión en muchos lugares distintos", señaló, y dijo que los escombros se extendían unos 800 metros (media milla).

Una reacción en cadena

El avión con tres personas a bordo se estrelló aproximadamente a las 5:15 de la tarde del martes mientras partía hacia Honolulu desde UPS Worldport en el aeropuerto de Louisville.

El choque generó un efecto dominó, alcanzando y desatando explosiones menores en Kentucky Petroleum Recycling —una empresa de reciclaje de aceite— y afectando a Grade A Auto Parts, un negocio de autopartes usadas. El gobernador Andy Beshear indicó que el niño que murió se encontraba con uno de sus padres en el negocio de refacciones.

Previamente dijo que fue una "bendición" que el avión no alcanzara una fábrica cercana de Ford Motor ni el centro de convenciones.

El representante federal demócrata Morgan McGarvey elogió a los bomberos que arribaron apresuradamente a la escena del desastre, diciendo que el sitio estaba "más caliente que el infierno y llovía aceite".

Algunas personas que escucharon el estruendo, vieron el humo y olieron el combustible quemado todavía estaban atónitas un día después.

"No sabía si estábamos siendo atacados. No sabía qué estaba pasando", recordó Summer Dickerson, que trabaja cerca de allí.

No está claro cuántas víctimas hay

Beshear volvió a pronosticar que el número de muertos aumentaría, e hizo notar que 16 familias se habían reunido en un centro de reunificación a la espera de noticias de sus seres queridos.

"No sé cuántas víctimas estamos buscando realmente", indicó Mark Little, jefe del Distrito de Bomberos de Okolona en Louisville. "Ese es uno de los problemas, y la zona de escombros es sumamente grande. Será necesario retirar algunos de esos escombros y buscar debajo de ellos. Nos llevará bastante tiempo".

El Hospital de la Universidad de Louisville indicó que dos personas estaban sumamente graves en la unidad de quemados. Dieciocho personas recibieron tratamiento y fueron dadas de alta en ese hospital u otros centros de atención médica.

El aeropuerto está a 11,2 kilómetros (7 millas) del centro de Louisville, cerca de la frontera estatal con Indiana, áreas residenciales, un parque acuático y museos. Reanudó operaciones el miércoles, con al menos tenía una pista abierta.

Beshear señaló que desconocía el estado de los tres miembros de la tripulación de UPS que iba a bordo del McDonnell Douglas MD-11, el cual fue fabricado en 1991. No estaba claro si se les había contabilizado entre los muertos.

"Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS"

La empresa indicó que estaba "terriblemente entristecida". La instalación de manejo de paquetes de Louisville es la más grande que tiene. El centro emplea a más de 20.000 personas en la región, opera 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

"Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS", manifestó Betsy Ruhe, integrante del Consejo Metropolitano de Louisville.

El gobernador indicó que el Fondo de Ayuda de Emergencia Team Kentucky, que suele usarse para ayudar a personas en desastres naturales, está aceptando donaciones para apoyar con los gastos funerarios y otras dificultades.

"En Kentucky nos dolemos juntos y nos apoyamos mutuamente", indicó Beshear.

A la espera de información sobre seres queridos desaparecidos

Eric Richardson se encontraba afuera de una academia de entrenamiento policial, donde la gente se reunió a la espera de noticias de sus seres queridos desaparecidos el martes por la noche. Dijo que su novia, que había estado en un negocio de reciclaje de metales cerca de la explosión, no respondía su teléfono. La ubicación en vivo de su teléfono decía que todavía estaba allí.

Bobby Whelan, amigo de Richardson, había estado frente a ella en la fila, pero se había ido minutos antes de la explosión.

"No queremos pensar en nada más que en lo mejor", expresó Whelan. "Todos nuestros amigos estaban allí".

Tom Brooks Jr., quien dirige un negocio de reciclaje, dijo que el choque "sacudió todo el lugar".

Destyn Mitchell se encontraba en su trabajo de anfitriona en un restaurante Outback cerca del aeropuerto cuando escuchó un fuerte estruendo.

"Las personas que acababan de sentarse a comer se levantaron y se fueron en menos de 30 minutos, y empacaron su comida, porque querían apresurarse a llegar a casa", recordó.

¿Qué le pasó al avión?

Los registros de vuelo muestran que la aeronave estuvo en tierra en San Antonio desde el 3 de septiembre hasta el 18 de octubre.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de choques, señaló que hay diversas cosas que podrían haber causado el incendio mientras el avión de UPS rodaba por la pista.

"Podría haber sido que el motor se desprendiera parcialmente y arrancara las líneas de combustible. O podría haber sido una fuga de combustible que se incendió y luego quemó el motor. Es demasiado pronto para decirlo", apuntó Guzzetti, quien investigó choques para la NTSB y la Administración Federal de Aviación.