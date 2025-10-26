Actualizarán a residentes del Valle sobre proyecto en la Isla

ISLA DEL PADRE.- Se han programado talleres públicos el próximo mes para actualizar a los residentes del Valle del Río Grande sobre el progreso logrado hasta ahora en el Proyecto de Segundo Acceso a South Padre Island del estado.

Programado para las 5 p. m. virtualmente el miércoles 5 de noviembre y en persona el jueves 6 de noviembre, el Departamento de Transporte de Texas organizará talleres informativos que estarán abiertos al público y brindarán actualizaciones sobre la historia del proyecto y el estado del estudio ambiental de TxDOT.

El estudio explora el acceso alternativo a través del área de Laguna Madre hacia la Isla, con el objetivo de mejorar la seguridad pública y el flujo de tráfico hacia la Isla durante una evacuación de emergencia, dijo TxDOT en un comunicado de prensa.

Se mostrarán las posibles alternativas a los asistentes aunque no se planea "ninguna presentación formal" en ninguno de los talleres.

El taller virtual del miércoles se realizará en TxDOT.gov buscando "South Padre Island Second Access". Allí se podrán ver paneles informativos, mapas y otros materiales.

El taller presencial, que se extenderá hasta las 7 p. m., se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de South Padre Island, ubicado en 7355 Padre Blvd. en la isla.

Los asistentes pueden enviar comentarios sobre el proyecto en línea a través de TxDOT.gov, en el taller en persona o enviando un correo electrónico a SPISecondAccess@txdot.gov .

También puede escribir a Javier López, PE, gerente de proyectos, Departamento de Transporte de Texas, 600 W. I-2 Pharr, Texas 78577; o por correo de voz al (956) 426-8281.