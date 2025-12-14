Migrantes detenidos en Fort Bliss acusan abusos

Los inmigrantes detenidos en el Campamento East Montana en Fort Bliss dicen que han sido obligados por oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a cruzar la frontera hacia el desierto mexicano, incluso si no tienen conexión con México, o ser enviados a la cárcel en terceros países, denuncian grupos de derechos humanos en una carta a la agencia federal de protección fronteriza.

¿Qué denuncian los inmigrantes en Fort Bliss?

El centro se ha convertido en una "catástrofe para los derechos humanos y civiles", afirmaron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones en la carta enviada el lunes a los funcionarios de ICE y Fort Bliss. Las organizaciones exigen el cierre del campamento, alegando que los inmigrantes detenidos sufren palizas y abusos sexuales por parte de los agentes, además de negligencia médica, hambre y alimentación insuficiente, y se les niega el acceso a abogados.

Varios detenidos sufrieron lesiones graves debido a estos abusos físicos, según el informe, y en un caso denunciado un adolescente detenido dijo que perdió el conocimiento y necesitó ser hospitalizado después de ser arrojado al suelo.

"Los oficiales han incurrido en un patrón generalizado e irrazonable de uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de contacto sexual abusivo por parte de los oficiales cuando utilizan la fuerza", dijeron las organizaciones en un comunicado de prensa.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ni Fort Bliss respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de El Paso Matters. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró al Washington Post que "ningún detenido está siendo golpeado ni maltratado" y que todas las personas deportadas a terceros países gozan de las garantías del debido proceso.

La carta de 19 páginas surge tras meses de entrevistas con más de 45 personas detenidas en Fort Bliss y está acompañada de 16 declaraciones juradas de inmigrantes detenidos en el centro, según informó la ACLU en el comunicado de prensa. Exigen una investigación exhaustiva de todos los presuntos abusos.

Otras organizaciones que firmaron la carta incluyen la ACLU de Nuevo México, la ACLU de Texas, Estrella del Paso, Human Rights Watch, el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas, el Centro de Derecho para Inmigrantes de Nuevo México y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

"No podemos permanecer en silencio ante lo que está sucediendo en el Campamento East Montana. Tras hablar con decenas de inmigrantes detenidos, los informes son claros: el abuso, la negligencia y las condiciones de vida inseguras son generalizados", publicó Estrella del Paso, una organización sin fines de lucro de la Diócesis Católica de El Paso, en Instagram, exigiendo "acción inmediata y rendición de cuentas".

Acciones de la ACLU sobre el Campamento East Montana

Los grupos piden a la administración del presidente Donald Trump que detenga todas las expulsiones de terceros países desde Fort Bliss, como las deportaciones a México de inmigrantes no mexicanos, hasta que se establezcan garantías procesales.

Según el informe de la ACLU, agentes del ICE presuntamente esposaron a detenidos no mexicanos en el Campamento East Montana, los subieron a camionetas y los transportaron durante más de una hora hasta la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Santa Teresa, Nuevo México. Agentes enmascarados presuntamente les ordenaron que "saltaran" a México para ser deportados.

Los supuestos esfuerzos para obligar a las personas a ingresar a México no cumplirían con las leyes estadounidenses e internacionales sobre deportaciones a terceros países, que requieren el consentimiento del tercer país y la promesa de no someter a quienes son devueltos a persecución o abuso.

En una declaración jurada, un inmigrante cubano detenido en las instalaciones de Fort Bliss afirmó que los agentes lo esposaron a él y a otras 20 personas, los subieron a un autobús y los llevaron a la frontera. Allí, les ordenaron que se bajaran del autobús y cruzaran a México.

"Si no queremos ir a México, nos enviarán a una celda en El Salvador o a África", declaró Isaac, un seudónimo usado para proteger su identidad. Declaró a sus abogados que los guardias lo golpearon, lo estrellaron contra la pared unas diez veces y le agarraron y le aplastaron los testículos.

Los detenidos que se negaron a cruzar a México dicen que fueron amenazados con cargos criminales, prisión a largo plazo o violencia, afirma el informe, citando afirmaciones similares de otros inmigrantes cubanos.

Las declaraciones de los detenidos, proporcionadas por la ACLU, no aclaran si algún migrante cruzó a México en las condiciones descritas. Algunas de las declaraciones juradas recopiladas indican que quienes firmaron lo que "parecían" ser documentos de deportación voluntaria fueron separados de quienes se negaron a firmar y no se volvió a saber de ellos.

La deportación a un tercer país se refiere a que Estados Unidos envía a alguien a un país que no es ni su país de origen ni el país de su ciudadanía.

Esta práctica, históricamente poco común y basada en casos individuales, se expandió drásticamente durante la segunda administración de Trump como herramienta para expulsar o intimidar a inmigrantes que no podían regresar legalmente a sus países de origen debido a riesgos de persecución, según el Consejo Americano de Inmigración.