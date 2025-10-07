Gobierno contradice a DeSantis sobre el estatus de inmigrantes detenidos en ´Alcatraz´, Florida

Abogados del gobierno de Estados Unidos afirman que los imigrantes detenidos en el centro apodado "Alcatraz con Caimanes" probablemente incluyen personas que nunca han estado en procedimientos de deportación, lo cual contradice directamente lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha estado diciendo desde que se inauguró la instalación en julio.

Los abogados del Departamento de Justicia hicieron esa admisión el jueves en un documento judicial argumentando que los detenidos en esa prisión de los Everglades no tienen suficiente en común para que puedan presentar una demanda colectiva bajo la denuncia de que no están recibiendo el acceso adecuado a abogados.

Un procedimiento de deportación es un proceso legal iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional para determinar si alguien debe ser deportado.

Los abogados del departamento federal escribieron que los detenidos en la instalación de los Everglades tienen demasiados estatus migratorios diferentes para ser considerados una clase.