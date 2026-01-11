Decenas de hectáreas de vegetación destruidas

Un aproximado de 185 acres fueron quemadas por incendios forestales registrados en la zona, informó el Departamento de Bomberos de Los Fresnos.

Fue el sábado por la tarde cuando la dependencia recibió la llamada sobre un incendio en la hierba sobre el Highway 100, cerca de Del Mar Heights.

¿Cómo ocurrió el incendio en Los Fresnos?

Pese a la respuesta inmediata de los bomberos, la magnitud del incendio y a la rapidez con la que se propagaban las llamas se vieron en la necesidad de llamar refuerzos de comunidades vecinas.

El Departamento de Bomberos de Brownsville, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el Departamento de Bomberos de San Benito, así como el Departamento de Seguridad Pública de Texas atendieron el llamado para brindar apoyo a los tragafuegos locales.

Acciones de la autoridad ante el incendio forestal

Decenas de bomberos y voluntarios participan con más de 19 vehículos en los esfuerzos por apagar las llamas.

Si bien hasta el momento no se vieron amenazadas zonas pobladas, las operaciones de extinción no cesaron durante horas, lograron controlar la situación de emergencia.