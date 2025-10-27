Deportan a miembros de la banda Tren de Aragua

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a miembros de la organización criminal Tren de Aragua, junto con depredadores sexuales, agresores violentos y ladrones, desde Estados Unidos hacia su país de origen, Venezuela.

"Estos monstruos, incluidos miembros confirmados del Tren de Aragua, depredadores sexuales y matones violentos, nunca debieron haber estado en nuestro país", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin. "Gracias a los valientes hombres y mujeres de ICE, estas amenazas para la seguridad pública ya no están en el país ni representan un peligro para los estadounidenses.

El presidente Trump y la secretaria Noem no permitirán que inmigrantes ilegales criminales victimicen a los ciudadanos estadounidenses. Bajo su liderazgo, más de dos millones de inmigrantes ilegales han abandonado EE. UU."

Entre los peores criminales deportados se encuentran:

1. Jefferson Bracho Haddad

Ciudadano venezolano y miembro del Tren de Aragua, con seis arrestos criminales, incluidos cargos por hurto y posesión de drogas.

2. Angelo Dennis-Jesus Ainaga-Jaspe

Venezolano y miembro del Tren de Aragua, condenado por delitos relacionados con armas.

3. Diego Alejandro Mavarez Arocha

Inmigrante ilegal venezolano condenado por agresión sexual.

4. José Gregorio Ríos Ríos

Venezolano condenado por dos cargos de asalto grave (delito mayor).

5. Jorge Luis Rodríguez Yepez

Inmigrante ilegal venezolano condenado por agresión.

6. Carlos Alberto Valbuena-Chirinos

Venezolano con antecedentes criminales que incluyen cargos por robo.

7. Nadiuska Saray Rodríguez-Ochoa

Ciudadana venezolana con antecedentes que incluyen un cargo pendiente por asalto agravado con arma y una condena por hurto en tiendas.



