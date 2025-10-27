Cae involucrado en tragedia migratoria

Un ciudadano guatemalteco de 41 años se presentará por primera vez ante un tribunal federal de Estados Unidos por cargos derivados del accidente de un camión con remolque lleno de al menos 160 inmigrantes ilegales, muchos de ellos guatemaltecos, que mató a más de 50 personas, incluidos niños no acompañados, e hirió a más de 100 más, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Las autoridades arrestaron a Daniel Zavala Ramos, alias Dany ZR, en Boquerón, Guatemala, el 7 de agosto, en cumplimiento de una solicitud de extradición a Estados Unidos, y fue entregado a las autoridades estadounidenses el 21 de octubre. Se espera que comparezca por primera vez ante la magistrada estadounidense Diana Song Quiroga en Laredo.

La extradición es el resultado de una coordinación sostenida entre el Departamento de Justicia y las autoridades guatemaltecas tras un operativo internacional de cumplimiento de la ley llevado a cabo el 9 de diciembre de 2024, coincidiendo con el tercer aniversario de la tragedia. Esta extradición marca otro paso significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia por llevar a los responsables ante la justicia.

También están acusados Tomás Quino Canil, de 37 años, Oswaldo Manuel Zavala Quino alias Osvaldo ZQ, de 25 años, Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic alias Alberto De Jesús, de 32 años, quienes fueron detenidos en Guatemala el 9 de diciembre de 2024.

Las autoridades estadounidenses arrestaron a Jorge Agapito Ventura alias Jorge Ventura, George Ventura o El Raitero, de 33 años, en su residencia en Cleveland, Texas, el mismo día. Todos se encuentran ahora bajo custodia federal en espera de nuevos procedimientos penales.

Los seis están acusados de conspiración para introducir inmigrantes ilegales en Estados Unidos, poniendo en peligro la vida, causando lesiones corporales graves y resultando en muerte.

Según documentos judiciales, entre octubre de 2021 y febrero de 2023, los seis trabajaron con otros contrabandistas para facilitar el viaje de inmigrantes indocumentados desde Guatemala a través de México hacia Estados Unidos. Supuestamente los reclutaban, cobraban y organizaban viajes a pie, en microbuses, camiones de ganado y tractocamiones.

En algunos casos, el plan presuntamente implicaba el tráfico de menores no acompañados. Según los cargos, también proporcionaban a los inmigrantes indocumentados guiones e instrucciones sobre qué decir en caso de ser detenidos. La acusación formal alega además que algunas de las personas que reclutaron murieron o sufrieron lesiones corporales graves como consecuencia del accidente del 9 de diciembre de 2021.

Si son declarados culpables, todos enfrentarán una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal y una posible multa máxima de 250.000 dólares.

En 2016, la agencia dijo que los conductores con deficiencias en sus habilidades para el inglés podían recibir una citación para comparecer ante un tribunal, pero no se les podía prohibir trabajar. Antes de eso, la sanción era ser puesto en un "estatus de fuera de servicio".

RESPONSABLE ANTE LA JUSTICIA

La extradición es el resultado de una coordinación sostenida entre el Departamento de Justicia y las autoridades guatemaltecas tras un operativo internacional de cumplimiento de la ley llevado a cabo el 9 de diciembre de 2024, coincidiendo con el tercer aniversario de la tragedia. Esta extradición marca otro paso significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia por llevar a los responsables ante la justicia.

También están acusados Tomás Quino Canil, de 37 años, Oswaldo Manuel Zavala Quino alias Osvaldo ZQ, de 25 años, Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic alias Alberto De Jesús, de 32 años, quienes fueron detenidos en Guatemala el 9 de diciembre de 2024. Las autoridades estadounidenses arrestaron a Jorge Agapito Ventura alias Jorge Ventura, George Ventura o El Raitero, de 33 años, en su residencia en Cleveland, Texas, el mismo día. Todos se encuentran ahora bajo custodia federal en espera de nuevos procedimientos penales.



