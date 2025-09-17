Tiroteo en Edinburg deja un herido grave

EDINBURG, Texas.- El Departamento de Policía de Edinburg se encuentra investigando un tiroteo en el que participó un oficial que ocurrió en una tienda de conveniencia Stripes.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:10 am del martes en la intersección de University Drive y Sugar Road.

Los oficiales recibieron múltiples informes de un hombre que actuaba de manera errática y sostenía dos cuchillos, según el jefe de policía de Edinburg, Jaime Ayala.

Ayala dijo que los agentes encontraron a Justin Lee Garza, de 33 años, en el estacionamiento de la tienda. Los agentes le dieron órdenes verbales para que calmara la situación.

Garza ignoró las órdenes del oficial e intentó entrar a la tienda, según Ayala. Un oficial disparó su arma y le disparó una vez.

Garza tiene un amplio historial de enfrentamientos con las fuerzas del orden, incluyendo problemas de salud mental y abuso de sustancias", afirmó Ayala.

Ayala afirmó que en ningún momento los estudiantes ni la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande estuvieron en riesgo. Garza fue trasladado a un hospital local y se encuentra en estado crítico, pero estable.

Ayala dijo que los oficiales se han comunicado con Garza varias veces en los últimos meses.

Se reveló que Garza es el mismo sospechoso que se subió al techo de una casa en Edinburg después de huir de la policía en junio.

Ayala dijo que a Garza le ofrecieron recursos y asistencia de Tropical Texas Behavioral Health y también de la unidad de crisis de salud mental de la policía de Edinburg, pero le negaron su ayuda.

"Para afrontar este tipo de crisis en nuestra comunidad, contamos con recursos, una unidad de salud mental que responde a las personas en crisis, para evitar situaciones como las que tuvimos que afrontar hoy. Solo quiero que nuestra comunidad comprenda que contamos con esos recursos y que estamos disponibles para cualquier persona que esté en crisis", dijo Ayala.

Los Rangers de Texas están investigando el tiroteo en el que estuvo involucrado un oficial, y el oficial que disparó su arma de fuego ha sido puesto en licencia administrativa paga.