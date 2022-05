Subsidian capacitación en carreras agrícolas

El subsidio diseñado para fomentar la educación hasta el nivel universitario, proviene del Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El proyecto "Pathways to NRCS and Academic Careers to Civil Engineering and Agriculture Students" (PANACEAS), tiene como objetivo preparar a los futuros científicos e ingenieros civiles del suelo y la agricultura en futuras carreras relacionadas con la agricultura.

El profesor asistente en la Facultad de Ciencias Marinas, Ambientales y de la Tierra de la UTRGV, Dr. Engil Pereira, dijo que el el Servicio de Conservación de Recursos Naturales tiene una gran demanda de profesionales en dichos campos.

A través del recurso financiero, durante los próximos cinco años el programa capacitará a estudiantes de ambas instituciones.