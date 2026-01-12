Detienen a dos sospechosos por robo armado

Autoridades identificaron a Hugo Enrique Ochoa, de 37 años, originario de San Juan, como uno de los presuntos implicados en un robo armado ocurrido en un establecimiento comercial de Edinburg.

Oficiales, en colaboración con la oficina del alguacil, localizaron a Ochoa en una vivienda ubicada en el 600 de Water Street, en San Juan.

El robo se registró alrededor de las 12:48 del mediodía en el negocio Xoom Express, localizado en el 1402 East University Drive, informó la ciudad de Edinburg.

De acuerdo con las autoridades, el segundo detenido fue identificado como Francisco Javier Villanueva, de 56 años, quien fue puesto bajo custodia tras una detención de tráfico que derivó en una breve persecución a pie al este de la calle Trenton.

El oficial Robert Torres, del Departamento de Policía de Edinburg, explicó que uno de los sospechosos portaba un arma, robó a un cliente y obligó a un empleado a permitir el acceso a los fondos del negocio, incluyendo la caja registradora y un cajero automático.

Añadió que el segundo sospechoso permaneció fuera del establecimiento actuando como vigilante, y confirmó que no se reportaron personas heridas durante el asalto.

La Policía de Edinburg detalló que el sospechoso armado vestía una chaqueta blanca y negra y una gorra, mientras que el vigilante portaba una gorra tipo camuflaje, camiseta color vino con rayas blancas y pantalón de mezclilla azul.

La investigación continúa, y cualquier persona con información relacionada con este caso puede comunicarse al Departamento de Policía de Edinburg al 956-289-7700.



