Rompe el ICE récord de reclutamiento nacional

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) anunció que su campaña de reclutamiento a nivel nacional sin precedentes ha superado las expectativas, contratando a más de 12.000 oficiales y empleados en menos de un año.

Tras recibir más de 220,000 solicitudes de estadounidenses patriotas para unirse al ICE, la agencia superó con creces su objetivo original de contratación de 10,000 nuevos oficiales y agentes en un año. De hecho, ha más que duplicado su personal, de 10,000 a 22,000. Con estos nuevos patriotas en el equipo, el ICE podrá lograr lo que muchos consideraban imposible y cumplir la promesa del presidente Trump de que Estados Unidos vuelva a ser seguro.

"La buena noticia es que, gracias a la Gran y Hermosa Ley que firmó el presidente Trump, contamos con 12,000 oficiales y agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas adicionales en todo el país", declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional . "Eso representa un aumento del 120% en nuestra fuerza laboral. Y eso en tan solo cuatro meses".

Miles de estos oficiales y agentes recién contratados ya están desplegados en todo el país y apoyan activamente las operaciones de cumplimiento de la ley, incluyendo arrestos, investigaciones y deportaciones. El ritmo acelerado de contratación ha permitido al ICE colocar oficiales en el terreno más rápido que cualquier otro esfuerzo de reclutamiento previo en la historia de la agencia.

La iniciativa de reclutamiento se basó en esfuerzos de divulgación basados en datos para reclutar a estadounidenses cualificados y patriotas de todo el país. Como resultado, ICE logró superar su objetivo de aumento de contrataciones, manteniendo rigurosos estándares de capacitación y preparación.

ICE continúa aceptando solicitudes y alienta a las personas interesadas en carreras policiales federales a obtener más información en join.ice.gov.



