Prohíben comercializar animales en la carretera

La Corte de Comisionados del Condado de Hidalgo adoptó ayer una orden que prohíbe la venta de animales no destinados a la ganadería en áreas no incorporadas del condado. La nueva orden tiene como objetivo proteger la seguridad pública, el bienestar animal y la calidad de vida de los residentes del condado. La orden entra en vigor de inmediato.

La 89ª Legislatura recientemente enmendó y aprobó el Proyecto de Ley 2731, que fue firmado como ley el 1 de septiembre de 2025, lo que otorgó autoridad para promulgar esta orden. La orden prohíbe la venta de animales no destinados a la ganadería en las carreteras, caminos y estacionamientos de áreas no incorporadas del condado. También prohíbe establecer cualquier estructura con el propósito de vender animales.

"Esta orden refleja nuestra responsabilidad de salvaguardar tanto a las personas como a los animales", dijo el juez del condado de Hidalgo, Richard F. Cortez. "Las ventas en la carretera crean condiciones peligrosas para los conductores y vendedores, y contribuyen a problemas con mascotas abandonadas y perdidas. Al hacer cumplir esta medida, estamos priorizando la seguridad pública, el bienestar animal y el bienestar de nuestra comunidad".

Quienes sean encontrados violando la orden pueden enfrentar cargos por delito menor de Clase C, y cada día de incumplimiento cuenta como un delito separado. El condado también está autorizado a retirar cualquier estructura utilizada en violación de la orden. Los funcionarios de cumplimiento de la ley y código del condado comenzarán a hacer cumplir la orden de inmediato.