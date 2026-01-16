Detienen a hombre vinculado a presunto fraude migratorio

Francisco Villanueva, señalado por múltiples víctimas en el condado de Hidalgo de presuntamente hacerse pasar por amigo de un juez de inmigración para defraudar a familias migrantes, fue arrestado este domingo 11 de enero por la Policía de Edinburg.

Villanueva enfrenta un total de 11 cargos criminales, entre ellos siete por robo de propiedad, tres por robo agravado y uno por evasión de arresto. Un juez fijó una fianza total de $350,000 dólares.

Desde noviembre pasado, varias personas han denunciado públicamente haber pagado miles de dólares a Villanueva tras sus promesas de gestionar permisos de residencia y otros trámites migratorios, aprovechando su supuesta cercanía con autoridades judiciales. El sospechoso permanece bajo custodia en la cárcel del condado.



