Detiene la policía a dos personas con enervantes

La policía de Edinburg realizó una redada en dos casas de la ciudad después de recibir un informe sobre la venta de narcóticos en la zona. Las direcciones específicas fueron:

La cuadra 700 de Lovett Street

La cuadra 300 de E. Loeb Street

Drogas incautadas

Durante la redada, se encontraron las siguientes sustancias ilegales:

Drogas ilegales:

Marihuana

Cocaína

Metanfetamina

Gomitas de THC (tetrahidrocannabinol)

Medicamentos controlados:

Xanax

Dos hombres fueron arrestados en relación con la investigación y enfrentan múltiples cargos relacionados con drogas. Hasta el momento, no han sido identificados.

Declaración de la policía

El Departamento de Policía de Edinburg reafirmó su compromiso de proteger a la comunidad combatiendo las actividades ilegales relacionadas con las drogas y responsabilizando a los infractores.

Los oficiales de control de animales de Edinburg también respondieron a la casa en Loeb Street para tomar la custodia de los perros que estaban allí.



