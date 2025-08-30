Detiene la policía a dos personas con enervantes

Detiene la policía a dos personas con enervantesLa policía de Edinburg realizó una redada en dos casas de la ciudad después de recibir un informe
La policía de Edinburg realizó una redada en dos casas de la ciudad después de recibir un informe sobre la venta de narcóticos en la zona. Las direcciones específicas fueron:
La cuadra 700 de Lovett Street
La cuadra 300 de E. Loeb Street
Drogas incautadas
Durante la redada, se encontraron las siguientes sustancias ilegales:
Drogas ilegales:
Marihuana
Cocaína
Metanfetamina
Gomitas de THC (tetrahidrocannabinol)
Medicamentos controlados:
Xanax
Dos hombres fueron arrestados en relación con la investigación y enfrentan múltiples cargos relacionados con drogas. Hasta el momento, no han sido identificados.
Declaración de la policía
El Departamento de Policía de Edinburg reafirmó su compromiso de proteger a la comunidad combatiendo las actividades ilegales relacionadas con las drogas y responsabilizando a los infractores.
Los oficiales de control de animales de Edinburg también respondieron a la casa en Loeb Street para tomar la custodia de los perros que estaban allí.