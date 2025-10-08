Acusan a un mexicano de agredir a agente del DPS

Un ciudadano mexicano de 36 años, que residía ilegalmente en Houston, ha sido acusado de agredir a un oficial, causando heridas profundas en la cabeza, según lo anunció el Fiscal Federal Nicholas J. Ganjei.

Javier Cornelio Cruz-Nava se encuentra actualmente bajo custodia, en espera de futuros procedimientos penales.

Según los cargos presentados, el 1 de octubre autoridades federales y estatales estaban llevando a cabo actividades de control migratorio en Houston. Presuntamente intentaron detener el vehículo que conducía Javier Cornelio Cruz-Nava y activaron las luces de emergencia, pero él no se detuvo y comenzó a huir. Los cargos indican que rodearon el vehículo de Cruz-Nava, momento en el que este salió del automóvil y huyó a pie.

De acuerdo con la denuncia, un agente uniformado del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) inició la persecución a pie. Se alega que el agente logró alcanzarlo e intentó sujetarlo por la camiseta, pero Cruz-Nava se deslizó fuera de la prenda y continuó su fuga. Luego, el agente intentó asegurarlo rodeándolo con los brazos, pero Cruz-Nava se lanzó contra él y lo arrojó contra una reja de hierro forjado.

Los cargos señalan que Cruz-Nava volvió a huir, pero fue capturado poco después por las autoridades.

Según la denuncia, el agente resultó herido durante el forcejeo y sufrió dos heridas profundas en la cabeza.

“Quienes atacan a los agentes de la ley están atacando el sistema de justicia estadounidense,” afirmó el fiscal Ganjei. “El Distrito Sur de Texas tiene una política de tolerancia cero para quienes cometan este tipo de actos. El mensaje es claro: cumpla con las órdenes de los agentes y mantenga las manos quietas.”

Si es declarado culpable de agredir, resistirse o impedir la labor de una persona que asiste a un oficial federal, Cruz-Nava enfrenta hasta 20 años de prisión federal y una multa máxima de $250,000 dólares.