Las fronteras, más seguras que nunca

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos hizo públicas a través de un comunicado oficial, las estadísticas operativas para diciembre bajo las políticas de seguridad fronteriza del presidente Donald Trump.

"Gracias al liderazgo del presidente Trump y a la dedicación de las fuerzas del orden del DHS, las fronteras de Estados Unidos son más seguras que nunca en la historia de nuestra nación. Lo que el presidente Trump y nuestros agentes y oficiales de la CBP han logrado en un solo año es realmente extraordinario", declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem. "Una vez más, registramos un mínimo histórico de encuentros en la frontera y el octavo mes consecutivo sin liberaciones. Mes tras mes, estamos logrando resultados que antes se creían imposibles: la frontera más segura de la historia y un éxito de control sin precedentes".

"Nuestros agentes y oficiales han establecido un nuevo estándar en seguridad fronteriza, logrando resultados históricos que hablan por sí solos", declaró el comisionado de la CBP, Rodney Scott. "Los hombres y mujeres de la CBP están demostrando lo que es posible mediante un compromiso inquebrantable y una aplicación eficaz de la ley, y continuarán garantizando la seguridad de las fronteras de nuestro país día tras día".

¿Qué cifras reporta la CBP sobre encuentros en la frontera?

A continuación se presenta un resumen de las cifras clave de diciembre. El informe mensual completo puede consultarse en la página web de Estadísticas y Resúmenes de la CBP.

El control fronterizo alcanza niveles históricos. La CBP registró el total de encuentros más bajo en su historia al comenzar un año fiscal:

* Se registraron 91,603 encuentros en todo el país en octubre, noviembre y diciembre, cifra inferior a la de cualquier año fiscal anterior hasta la fecha. Esto representa una disminución del 25% respecto al mínimo anterior de 121,469 en el año fiscal 2012.

* La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró el menor número de detenciones a lo largo de la frontera suroeste en la historia en el primer trimestre de un año fiscal (21,815 en el año fiscal 2026), lo que fue un 95% menor que el promedio del primer trimestre bajo la administración de Biden.

Detalles sobre el control fronterizo en diciembre

Los cruces ilegales en diciembre se mantuvieron históricamente bajos:

* 30,698 encuentros en total a nivel nacional en diciembre, un 92% por debajo del pico de 370,883 de la administración Biden, y la cifra más baja de encuentros para un mes de diciembre.

* 6,478 detenciones de USBP en la frontera suroeste en diciembre: un 96% menos que el promedio mensual de la administración Biden y menos de lo que se detuvo en cuatro días en diciembre de 2024.

* 209 detenciones de USBP por día en la frontera suroeste en diciembre, un 96% menos que el promedio diario bajo la administración de Biden, y menos que el número de detenidos cada 1,5 horas bajo la administración de Biden.

* Cero liberaciones en libertad condicional, en comparación con las 7,041 liberadas por la Patrulla Fronteriza bajo la administración de Biden a lo largo de la frontera suroeste en diciembre de 2024.

Impacto de las políticas de seguridad en la frontera

Las cifras presentadas reflejan un cambio significativo en la gestión de la frontera y las políticas implementadas, destacando un enfoque más riguroso en el control de la inmigración y la seguridad nacional.