Autoridades investigan la muerte de individuo hallado inconsciente

La Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo investiga la muerte de un hombre hallado sin vida afuera de una propiedad en la zona rural de esta ciudad. El hecho se reportó alrededor de las 12:06 a.m. del domingo, cuando los agentes acudieron a la cuadra 23700 de la Calle Guillermo tras recibir el reporte de un hombre inconsciente en el lugar.

Detalles sobre la muerte de Roberto Carlos Ornelas

Al llegar, los oficiales realizaron maniobras de primeros auxilios, pero la persona no respondió. Fue trasladado por servicios de emergencia a un hospital local, donde fue declarado muerto.

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Ornelas, de 43 años. La investigación permanece abierta y las autoridades piden ayuda a la comunidad. Quien tenga información puede comunicarse con la Oficina del Alguacil al (956) 383-8114 o, de manera anónima, a la Línea de Crime Stoppers del condado al (956) 668-8477.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo del cuerpo

Las autoridades están trabajando para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de Ornelas y han solicitado la colaboración de la comunidad para obtener información relevante que pueda ayudar en la investigación.