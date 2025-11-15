Toma posesión como nuevo alcalde de Edinburg

Omar Ochoa levanto su mano para rendir protesta como nuevo alcalde de Edinburg. En un recinto lleno a capacidad se llevó a cabo la ceremonia el miércoles por la noche.

Con 7 mil 439 votos, o el 62 por cierto de la votación total, Ochoa fue electo en las elecciones de 4 de noviembre, dejando en el camino a tres contrincantes, incluye el ex alcalde Richard Molina quien apenas obtuvo el 29 por ciento de los sufragios emitidos.

Tras su juramentaron, el nuevo alcalde dijo "Edinburg, ustedes votaron para impulsar a nuestra ciudad, para lanzar a nuestra comunidad hacia el futuro y para asegurar que nuestros mejores días siempre estén por venir".

Durante su primer discurso como alcalde, Ochoa recordó que su compromiso es trabajar para la ciudad continúe avanzando.

"Somos la ciudad de mayor crecimiento en el Valle del Río Grande, por ello debemos y necesitamos aprovechar toda esta energía y todo este potencial para convertirlo en realidad, porque eso es lo que nuestros ciudadanos se merecen".

Durate la misma ceremonia rindió juramento Daniel "Dan" Diaz, quien resultó electo para ocupar el lugar uno como comisionado municipal.



