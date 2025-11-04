Absuelven a trabajadora doméstica que mató a patrón en defensa propia

EDINBURG, Texas.- La mujer que trabajaba como empleada doméstica para un anciano de McAllen y que estaba acusada de matarlo, salió inocente el lunes por la tarde cuando un jurado la libró de todos los cargos.

El jurado comenzó a deliberar después de que la defensa y la fiscalía presentaran sus últimos alegatos a las 11:36 a.m., y a las tres horas y media ya tenían el veredicto: no era culpable.

Adriana Alemán, de 44 años, estaba acusada del asesinato de Homero Arturo “La Chuga” Longoria, de 71 años, para quien trabajaba limpiando la casa, y de quien dijo que intentó tocarla contra su voluntad la noche de su muerte.

Alemán no pudo aguantar el coraje y se le salieron las lágrimas cuando escuchó el fallo, igual que sus familiares que estaban con ella en el tribunal.

Siempre mantuvo que era inocente y que nomás hizo lo que tuvo que hacer la noche del 28 de enero del 2022, cuando –según su versión– Longoria intentó manosearla en su casa de la calle North 34th en McAllen, agarrándola del pecho y rompiéndole la blusa, hasta que ella le puso las manos en el cuello y “apretó” hasta que él se calmó.

En su declaración, Alemán también contó que le entraba el miedo de que Longoria le hubiera contagiado una enfermedad de transmisión sexual después de que ya la había agarrado a la fuerza en noviembre del 2021.

Su defensa enseñó mensajes de voz de Longoria para Alemán que –según ellos– comprueban lo que pasaba, y también fotos de medicinas que sirven para tratar herpes.

Aunque el doctor de Longoria por 13 años, el Dr. Jesús Zavaleta, dijo que al señor le habían salido negativas las pruebas de VIH, gonorrea, herpes y clamidia, también aceptó que Longoria sí le había contado que antes había tenido herpes genital.