Muere joven en choque en Edinburg

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) se encuentra investigando un trágico accidente ocurrido la noche del sábado cerca de Edinburg, en el cual murió un hombre identificado como Juan Antonio Villasana, de 25 años.

Intento de adelantamiento terminó en tragedia

De acuerdo con el comunicado oficial, el accidente se registró alrededor de las 8:33 p. m. del sábado en East Ingle Road, al norte de Jasman Road, en el área norte de Edinburg.

Las primeras investigaciones indican que Villasana viajaba como pasajero en un vehículo todoterreno Can-Am Maverick, el cual se desplazaba hacia el oeste junto a un conductor masculino.

Detrás de ellos circulaba un Nissan Kicks, también conducido por un hombre, que intentó adelantar al Maverick por el lado izquierdo, provocando la colisión entre ambos vehículos.

Un fallecido en el lugar del accidente

Los servicios de emergencia acudieron a la escena y evaluaron las lesiones de ambos conductores, quienes no requirieron traslado a un hospital, según el informe del DPS.

Sin embargo, Juan Antonio Villasana falleció en el lugar a causa de las graves heridas sufridas durante el impacto.

Autoridades mantienen la investigación abierta

El Departamento de Seguridad Pública de Texas continúa recopilando evidencia y testimonios para determinar las circunstancias exactas del choque y posibles factores de responsabilidad.

Hasta el momento, no se han presentado cargos relacionados con el accidente.



