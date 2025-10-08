Piden a juez detener ‘guerra’

Miembros de la Guardia Nacional de Texas se encontraban el martes en un centro de entrenamiento del Ejército en Illinois, la señal más visible hasta ahora del plan del gobierno del presidente Donald Trump de enviar tropas al área metropolitana de Chicago, a pesar de la vigorosa oposición de los gobernantes demócratas electos y de que existe una demanda judicial.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, quien ha acusado al presidente Donald Trump de usar las tropas como “utilería política” y “peones”, no comentó sobre el desarrollo por el momento.

The Associated Press observó a personal militar con uniformes y el parche de la Guardia Nacional de Texas en el Centro de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Elwood, a 88 kilómetros (55 millas) al suroeste de Chicago. Camiones marcados con Servicios de Emergencia ante Desastres entraban y salían, dejando inodoros portátiles y otros suministros. Se instalaron remolques en filas.

La misión exacta no estaba clara hasta el momento, aunque el gobierno de Trump tiene una operación de inmigración en la tercera ciudad más grande del país, y los manifestantes se han reunido con frecuencia en un edificio de inmigración afuera de la ciudad en Broadview. El presidente ha descrito repetidamente a Chicago en términos hostiles, llamándola un “infierno” de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios.

La intención de Trump de desplegar el ejército en suelo estadounidense a pesar de la oposición local ha desencadenado un conflicto con los gobernadores de estados demócratas. Illinois y Chicago están instando a un juez federal a intervenir y detener la “guerra largamente declarada por Trump” contra el estado. Se ha programado una audiencia judicial sobre su demanda para el jueves. En Oregon, un juez bloqueó el fin de semana el despliegue de la Guardia Nacional en Portland.

‘No necesitamos tropas’

Pritzker había dicho el lunes que las tropas de la Guardia Nacional de Illinois serían activadas, junto con 400 efectivos de Texas. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, publicó una foto en redes sociales en la que varios miembros de la Guardia Nacional de su estado abordan un avión y declaró que están “siempre listos”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo que la estrategia del presidente es “inconstitucional, ilegal y peligrosa”.

La Ley Posse Comitatus de Estados Unidos, de casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de leyes internas. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite que el presidente envíe militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o que desafían la ley federal.



