Refuerzan controles para importación de biológicos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que la importación de materiales biológicos continúa sujeta a estrictas regulaciones debido a los riesgos que pueden representar para la agricultura, la salud pública y los recursos naturales del país.

Las autoridades señalaron que todos los materiales deben llegar debidamente documentados, etiquetados y declarados, incluyendo aquellos utilizados para investigación, diagnóstico o producción científica. Agencias federales como USDA, CDC y FDA pueden requerir permisos específicos según el tipo de material y su nivel de riesgo.

CBP advirtió que el incumplimiento de las regulaciones puede derivar en retrasos, sanciones legales o el decomiso de la mercancía. Asimismo, recordó que los materiales clasificados como peligrosos deben cumplir las normas de transporte establecidas por el Departamento de Transporte y la FAA.

El organismo reiteró su compromiso de proteger la seguridad nacional y mantener la integridad de los ecosistemas, la salud y la cadena alimentaria del país.

¿Cuáles son los requisitos para la importación?

Todos los materiales biológicos importados a Estados Unidos deben ser documentados, etiquetados, empaquetados, señalizados y declarados conforme a las regulaciones internacionales, federales y estatales correspondientes. Los importadores son responsables de conocer y cumplir estas normas; el incumplimiento puede resultar en retrasos, sanciones civiles o penales y/o el decomiso de los materiales biológicos.

Ejemplos de materiales biológicos:

– Células o tejidos cultivados

– Especímenes de diagnóstico (sangre, fluidos, tejidos)

– Material genético (ADN/ARN, plasmidios, genomas)

– Organismos genéticamente modificados

– Productos humanos o veterinarios (anticuerpos, vacunas, enzimas)

– Sustancias infecciosas (virus como rabia o hepatitis B)

– Microorganismos (bacterias, hongos, virus, priones)

– Agentes seleccionados y toxinas (carbunco, ricina, etc.)

– Vectores y huéspedes (mosquitos, garrapatas, animales de laboratorio)

¿Qué requisitos se aplican a materiales peligrosos?

Agencias como USDA, CDC, EPA, USFWS y FDA pueden requerir permisos y documentación especial. Los materiales deben llegar al puerto de entrada con todos los documentos requeridos y cumplir las condiciones del permiso correspondiente. Los requisitos dependen del origen, cantidad, método de producción, empaque, uso final, estado de infección y otros factores.

Materiales biológicos clasificados como mercancías peligrosas o sustancias infecciosas deben empacarse y transportarse según las regulaciones del Departamento de Transporte y la Administración Federal de Aviación, incluyendo el uso de hielo seco cuando aplique.