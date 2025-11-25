Peatón muere arrollado; hay un detenido

Un peatón fue arrollado la noche de este lunes en la zona de La Blanca, cerca de la intersección de la Carretera Estatal 107 y la FM 493, un área conocida por su constante flujo vehicular y escasa iluminación en algunos tramos.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), el impacto involucró a un automóvil cuyo conductor permaneció en la escena. Las autoridades confirmaron que una persona fue detenida, aunque no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni las circunstancias que motivaron su arresto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los primeros reportes señalan que el peatón sufrió heridas de gravedad que resultaron mortales, pese a la rápida respuesta de los equipos de emergencia que arribaron al lugar del siniestro. El área fue acordonada mientras los agentes realizaban trabajos de investigación y recopilación de evidencia.

Hasta el cierre de esta edición, el DPS no había difundido información adicional sobre la víctima ni sobre la mecánica del accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles sobre este lamentable hecho que mantiene consternada a la comunidad de La Blanca.