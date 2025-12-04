Acusan a 3 hombres de asesinato en Edinburg

La Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo informó este miércoles que tres hombres han sido acusados de asesinato por la muerte de Roberto Carlos Ornelas, de 43 años, cuyo cuerpo fue hallado en el patio de su vivienda el pasado domingo.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima fue encontrada aproximadamente a las 12:06 a.m. del domingo en la cuadra 23700 de la Calle Guillermo, en la zona rural de Edinburg, por un familiar.

Detalles sobre la muerte de Roberto Carlos Ornelas

La investigación reveló que Ornelas fue recogido en su domicilio por dos de los sospechosos y trasladado a la residencia de un tercero, donde fue golpeado hasta perder el conocimiento. Posteriormente, lo devolvieron a su casa y lo abandonaron en el patio frontal.

Los imputados, identificados como:

José Estrada, 30 años, de Edcouch

Enrique Cavazos Salaiz, 51 años, de Edcouch

Israel Samilpa, 29 años, de Weslaco fueron detenidos el martes y acusados formalmente de asesinato.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo del cuerpo

Este miércoles por la tarde comparecieron ante un juez en el Centro de Detención para Adultos del condado, donde a cada uno se le fijó una fianza de $1.5 millones de dólares.

Roberto Ornelas.