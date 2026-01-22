Declaran incompetente para ser juzgado a un hombre de Edinburg

Francisco Coronado Jr., de 42 años, fue declarado legalmente incompetente para enfrentar un juicio por el asesinato de su padre de 86 años, ocurrido en abril de 2025, según una orden judicial firmada este mes.

¿Qué ocurrió en el caso de Francisco Coronado Jr.?

Coronado Jr. estaba acusado de asesinato tras una brutal agresión que le causó la muerte a su padre, Francisco Coronado Sr., en su vivienda en la zona rural de San Carlos. La jueza de distrito estatal Letty López ordenó su internamiento en un hospital estatal para tratamiento psiquiátrico, en lugar de proceder con el proceso penal.