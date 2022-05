Impiden el ingreso de contrabando humano

Los arrestos migrantes en el Valle del Río Grande no se hicieron esperar.

Cuatro intentos de contrabando de humanos y el hallazgo de dos grandes grupos que resultaron en el arresto de 257 personas, fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector del Valle del Río Grande.

El viernes, cerca de Raymondville los agentes de CBP siguieron una Chevrolet Silverado, el conductor huyó y chocó contra la cerca de un rancho causando daños. Todos los ocupantes saltaron del vehículo para ocultarse entre la maleza. Los oficiales lograron el arresto de 12 migrantes sin incidentes. El conductor no fue localizado.

Más tarde, agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Weslaco observaron a varios sujetos cruzar el río cerca de Hidalgo. También se observó un camión de trabajo de plataforma en el área.

Cuando intentaron detener el vehículo, el conductor no cedió y se produjo una persecución. Un helicóptero de Operaciones Aéreas y Marinas de CBP apoyó en el operativo.

Los agentes lograron detener una bolsa de lona con 34 libras de marihuana y seis migrantes. La marihuana pesaba más de 34 libras. La droga puede alcanzar un precio de más de 18 mil dólares en las calles. El conductor no fue localizado.

El lunes, los agentes fronterizos intentaron detener una Chevrolet Trailblazer y Chevrolet Colorado. Los vehículos no cedieron y se produjeron dos persecuciones. Ambos conductores se salieron de la carretera y todos los sujetos se escaparon y se dieron a la fuga entre la maleza cercana. Los agentes detuvieron a uno de los conductores y a cinco migrantes. El conductor del otro vehículo no fue localizado.

Otras seis personas fueron aprehendidas cerca de San Manuel, incluido el conductor luego de la persecución de una Chevrolet Trailblazer. No se reportaron daños a la propiedad durante este evento. Además, los agentes de la estación de la ciudad de Rio Grande se encontraron con dos grandes grupos de no ciudadanos. Los grupos estaban conformados por 103 adultos solteros, 60 familiares y 64 niños no acompañados. Los migrantes son de América Central y del Sur, África y Cuba.