Programan audiencia para presunto asesino

Un hombre de 33 años, originario de esta ciudad, fue acusado formalmente de asesinato tras presuntamente disparar en la cabeza a Julio César Soto Jr., de 26 años, con un rifle de estilo AR, hecho que quedó registrado en video.

Freddy Mireles fue imputado el 6 de noviembre y su primera audiencia judicial está programada para el 1 de diciembre.

¿Qué ocurrió?

El hecho ocurrió alrededor de las 9:22 p.m. del pasado 17 de agosto, cuando la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo acudió a una residencia ubicada en el 4513 Fe Drive, en la zona rural de Edinburg, para atender un reporte de una persona herida de bala, que posteriormente se reclasificó como homicidio, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable.

Al llegar al lugar, los agentes detuvieron brevemente a tres personas que se encontraban fuera de la vivienda, en lo que se desarrollaba la investigación. En el interior, localizaron a Soto con un impacto de bala en el rostro.

¿Qué dicen los testigos?

Un testigo declaró que Mireles llegó a la casa acompañado de Soto, a quien no conocía. "Escuchó lo que parecía un disparo dentro de la vivienda y luego vio a Freddy salir con el rifle y marcharse en su Corvette rojo", detalla el documento judicial.

Un segundo testigo, que se encontraba dentro de la residencia, afirmó que estaba grabando con su celular a Soto mientras cantaba, momento en el que Mireles, quien sostenía un "rifle tipo AR", lo apuntó y le disparó directamente a la cabeza.

"Freddy se retiró rápidamente del lugar, llevándose consigo el rifle AR y una pequeña pistola morada que sostenía la víctima", señala la declaración jurada.

¿Cuál es el estado actual de Mireles?

Mediante un álbum fotográfico mostrado por los investigadores, uno de los testigos identificó positivamente a Mireles como el autor material del disparo.

"Tras revisar las declaraciones y la evidencia en video, existe causa probable para determinar que Freddy Mireles cometió el delito de asesinato", concluye el documento legal.

Actualmente, Mireles permanece bajo custodia en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Hidalgo, con una fianza fijada en más de $5 millones de dólares.