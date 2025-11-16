Denuncian agresión a mujer embarazada

EDINBURG, Texas.- La Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo informó el jueves sobre la detención de un hombre acusado de agredir a una mujer embarazada y atacar a un oficial durante su arresto, en un incidente registrado la mañana del 13 de noviembre en una zona rural de esta ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes acudieron a la cuadra 4400 de Energy Avenue tras recibir una denuncia por agresión. Un testigo indicó que el presunto agresor, identificado como Bryan Vega, de 22 años, seguía en el lugar y contaba con antecedentes de haber intentado evadir a la autoridad.