Se aproxima al Valle gusano barrenador

Una mosca parásita cuyas larvas se introducen en la carne de animales vivos ha sido confirmada en un bovino a unos 317 kilómetros al sur del Valle del Río Grande en Tamaulipas, lo que constituye el primer caso en el estado mexicano.

El sábado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de México reportó un caso activo de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de seis días de nacido en Tamaulipas. Mientras tanto, una instalación en Edinburg, diseñada para contrarrestar la propagación del parásito, aún no ha iniciado oficialmente su construcción, aunque sí su fase de diseño.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) describe al gusano barrenador como una 'plaga devastadora', subrayando la grave amenaza que la especie representa para el ganado, las mascotas, la vida silvestre, ocasionalmente las aves y, en casos aún más raros, las personas.

Según el USDA, el gusano barrenador, que es endémico en Cuba, Haití, República Dominicana y países de América del Sur, no ha sido confirmado oficialmente en Estados Unidos. Sin embargo, este último incidente es el caso confirmado más cercano de gusano barrenador del maíz desde que el USDA comenzó a rastrear el parásito en México (a menos de 400 millas de la frontera con Estados Unidos) a mediados de 2024.

En 1966, el USDA erradicó el gusano barrenador de los Estados Unidos y nuevamente, en 2017, eliminó un pequeño brote de los Cayos de Florida, utilizando la Técnica del Insecto Estéril (TIE), un ataque científico a las capacidades de reproducción de la especie. Con este método, se cría una gran cantidad de gusanos barrenadores, y los machos se esterilizan mediante radiación y se liberan en la naturaleza. Dado que los machos estériles ya no pueden reproducirse, no se producen huevos viables, lo que con el tiempo provoca el colapso de la población de gusanos barrenadores.

En junio pasado, funcionarios del USDA anunciaron un plan de 8,5 millones de dólares para construir una planta de dispersión de moscas estériles en la Base Aérea Moore de Edinburg. Una vez finalizada, será la única en Estados Unidos. Sin embargo, según el USDA, el proyecto aún se encuentra en su fase de planificación. Se proyecta que esta instalación local tendrá la capacidad de producir 300 millones de moscas estériles por semana una vez finalizada. Trabajará en conjunto con instalaciones en Panamá y México en un esfuerzo conjunto para proteger la agricultura estadounidense y erradicar esta devastadora plaga.

Una mosca adulta del gusano barrenador tiene aproximadamente el tamaño de una mosca común, o un poco más, pero sus crías, las larvas o 'gusanos', miden solo entre 0,6 y 1,25 cm de largo. Sus visibles bandas blancas, que le dan su apariencia de 'tornillo', no son su nombre; la plaga recibe su nombre de su comportamiento alimentario, ya que excavan (atornillan) en una herida de la piel, 'alimentándose a medida que avanzan como un tornillo que se clava en la madera', según el USDA.

Ser infectado por un gusano barrenador es a menudo una sentencia de muerte para un animal. La mosca adulta del gusano barrenador pone huevos en una herida abierta, que luego eclosionan y comienzan a excavar y alimentarse de la carne del animal. A diferencia de los gusanos comunes, estas criaturas parásitas se alimentan de tejido sano en lugar de tejido muerto. A medida que excavan más profundamente, la herida se agranda, causando un dolor inmenso, destrucción de tejido y un olor desagradable característico. Esto provoca que el huésped sufra dolores intensos, estrés, infecciones bacterianas adicionales, fiebre, debilidad, pérdida de apetito, pérdida de sangre, necrosis tisular y, finalmente, la muerte, si no se trata, en cuestión de días.

Los animales infectados con el parásito pueden identificarse por cuatro características: comportamiento irritado, sacudidas de la cabeza, olor a descomposición y presencia de larvas de mosca (gusanos) en las heridas.

AMENAZA INMINENTE Y PLAN DE CONTENCIO´N

El incidente activa las alertas en el Valle del Río Grande, donde un proyecto clave de defensa aún no está en pie.