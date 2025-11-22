Acusado de asesinato, no logra reducción de fianza

La solicitud de reducción de fianza para Geoffrey Jay Luna, un hombre de 29 años acusado de asesinato capital, fue denegada este viernes por la jueza de distrito estatal Letty López durante una audiencia celebrada por la mañana.

Luna enfrenta cargos por la muerte de Julian Zuniga, de 16 años, ocurrida el 16 de enero de 2025 durante una presunta transacción de drogas que terminó de forma violenta, según informes de la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo. Su hermano, Leeroy Luna, de 33 años, también está imputado como coautor en el mismo caso por asesinato con agravantes, aunque no enfrenta la pena de muerte. Ambos se han declarado inocentes.

A inicios de este año, el fiscal de distrito del condado de Hidalgo, Toribio "Terry" Palacios, anunció que el estado buscaría la pena capital contra Geoffrey Jay Luna debido a sus antecedentes penales. La jueza López respaldó esta postura al rechazar la solicitud de reducción de fianza presentada por el abogado defensor Rogelio Garza, argumentando que el riesgo de fuga es alto cuando el acusado enfrenta una sentencia de muerte.

"Tener la pena de muerte acechándolo podría ser razón suficiente para considerar que existe riesgo de fuga", afirmó López, recordando que el hermano del acusado, Leeroy Luna, había huido a Kansas tras el presunto homicidio.