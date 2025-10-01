Recibe 40 años de cárcel por asesinar a su novia

Un hombre de Edinburg fue sentenciado a 45 años de prisión después de admitir haberle disparado a su novia y haberla matado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia de McAllen, según muestran los registros judiciales.

Fortunato Barrera Jr. se declaró culpable el 16 de septiembre de los cargos de asesinato y abandono o puesta en peligro de un niño en relación con el tiroteo fatal, según los registros judiciales del condado de Hidalgo.

Barrera fue sentenciado a 45 años ese mismo día, y se le desestimaron cargos adicionales de acoso y violación de una orden de protección como parte del acuerdo de culpabilidad, según muestran los registros.

Como se informó anteriormente, los oficiales del Departamento de Policía de McAllen respondieron al área de estacionamiento de una tienda de conveniencia en la cuadra 2300 de Maple Avenue el 18 de junio de 2024.

En el lugar, la policía encontró el cuerpo de Janet Vichique, de 28 años, quien murió aparentemente por heridas de bala, dijo la policía.

Barrera fue arrestado poco después. La policía lo identificó como el novio de Vichique y afirmó que la confrontó en el lugar de los hechos justo antes del tiroteo. Un niño estaba presente cuando le dispararon a Vichique, dijo un portavoz de la policía.