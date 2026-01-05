Fincan cargos de crimen a un residente del Valle

El hombre acusado de un tiroteo mortal en Hargill fue procesado y acusado el sábado. José Ascención López Jr., de 23 años, fue acusado de asesinato y se le fijó una fianza de 1.5 millones de dólares. Se le acusa de matar a David Adam Garza, de 41 años.

Como se informó anteriormente, los agentes del Sheriff del Condado de Hidalgo y los policías del Departamento de Seguridad Pública de Texas respondieron inicialmente a un accidente vehicular el jueves.

Al llegar, encontraron a Garza en una camioneta Tundra blanca, con una herida de bala. Los investigadores indicaron que Garza se vio involucrado en un altercado a pocas cuadras de distancia y, al irse, López disparó varias veces hacia el vehículo, hiriéndolo.



