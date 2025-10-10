Incendio consume dos casas rodantes

EDINBURG, TX.- Un incendio acabó con dos casas rodantes la mañana de este miércoles, en la ciudad de Edinburg, dejando a por lo menos cinco personas sin hogar.

Aunque a raíz del incidente no se han reportado heridos hasta el momento, en la casa donde se originó el incendio murió un perro. Esta tragedia ocurrió en el complejo de casas rodantes Gate City Park, ubicado al norte del bulevar Closner.

"Cuando mi hermano se estaba alistando para ir a la escuela, en eso él escuchó que algo tronaba. De ahí hubo como una explosión y empezó a salir llamas", recuerda Luis Gerardo Peña, cuyo hogar fue uno de los que se incendió.