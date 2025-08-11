Llora la comunidad la pérdida de Sabrina Walker Hernández

La ciudad de Edinburg se encuentra sumida en un profundo duelo por la pérdida de Sabrina Walker Hernández, una figura emblemática que dejó una huella imborrable en nuestra comunidad. Su Celebración de Vida fue un testimonio conmovedor del amor que generó en aquellos que la conocieron, evidenciando cómo su luz irradiaba calidez y esperanza a todos alrededor.

Como Presidenta del Consejo Asesor Juvenil del Alcalde, Sabrina demostró un compromiso inquebrantable con los jóvenes de nuestra ciudad. Su energía contagiosa y su dedicación inflexible a la mejora de Edinburg se manifestaron en cada proyecto que lideró. Con su influencia, inspiró a muchos a involucrarse ya trabajar hacia un futuro mejor, convirtiendo su visión de una comunidad más unida en una realidad palpable.

Sabrina también fue una líder destacada en nuestros comités 2040, donde su pasión por el progreso y la inclusión guió numerosas iniciativas. Trabajó incansablemente para asegurar que las voces de todos, especialmente las de los jóvenes, fueran escuchadas y valoradas. Este legado de compromiso cívico resuena hoy más que nunca, mientras sus amigos y colegas continúan su labor en la búsqueda de un Edinburg más brillante.

El reconocimiento que recibió como parte de nuestra delegación ganadora del Premio All-America City es un reflejo de su dedicación y el impacto que tuvo en la vida de tantas personas. La ciudad de Edinburg jamás olvidará su entrega y su incansable deseo de hacer del mundo un lugar mejor.

Sabrina, tu luz seguirá brillando en nuestra comunidad, recordándonos siempre que el amor y la bondad son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas. Te llevaremos en nuestros corazones y en nuestras acciones, mientras continuamos el trabajo que comenzaste.