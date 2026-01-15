Muere motociclista tras chocar contra camión

Un hombre de 33 años perdió la vida la noche del martes tras un choque contra un camión volquete, mientras intentaba evadir a una patrulla del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) en las afueras norte de esta ciudad.

¿Cómo ocurrió el accidente en Edinburg?

El accidente ocurrió alrededor de las 9:16 p.m. en Brushline Road, al norte de la intersección con Davis Road. La víctima fue identificada como Víctor Torres, residente de Edinburg.

De acuerdo con el reporte del DPS, Torres conducía una motocicleta Kawasaki verde 2007 a alta velocidad con dirección norte, luego de que un agente estatal intentara detenerlo por una infracción de tránsito. Mientras intentaba adelantar al camión volquete International 2006 que también circulaba hacia el norte, el conductor del camión inició un giro a la izquierda para ingresar a una residencia. Torres no logró evitar la colisión, impactó contra el costado del camión y salió despedido de la motocicleta. Aunque portaba casco en el momento del accidente, las heridas sufridas fueron de gravedad. Fue trasladado de emergencia al DHR Health, donde posteriormente falleció.

Detalles del choque entre la motocicleta y el camión

El impacto fue devastador, y a pesar de los esfuerzos médicos, la vida de Víctor Torres no pudo ser salvada. Este trágico evento ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad vial y la velocidad en las carreteras.

Acciones del DPS tras el accidente fatal

El DPS ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y evaluar las acciones del agente que intentó detener a Torres. Las autoridades instan a los conductores a respetar las normas de tránsito para evitar tragedias similares.