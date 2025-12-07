Acusan de asesinato a dos hombres prófugos

Dos hombres de Edinburg están prófugos después de haber disparado y matado presuntamente a otro hombre en el Texas Inn and Suites City Center el año pasado.

Héctor Oliver Ramírez, de 39 años, y Ricardo Amaya Orona, de 29, están acusados de matar a Víctor Gerardo Hernández, de 29 años, residente de Edinburg.

¿Cómo ocurrió el asesinato en Texas Inn and Suites?

Alrededor de las 4:30 a. m. del 2 de marzo de 2024, la policía de Edinburg respondió al 202 N. 25th Ave. donde encontraron a Hernández "con aparentes heridas de bala" en el estacionamiento, según el comunicado de prensa inicial del Departamento de Policía de Edinburg.

Acciones de la policía en la búsqueda de los sospechosos

Sin embargo, ese documento identificó inicialmente el primer nombre de Orona como Fernando, no Ricardo. En ese momento, la policía también estaba buscando una Chevrolet Silverado blanca del año 2020 con matrícula TGZ-0107.

Héctor Oliver Ramírez.