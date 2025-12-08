Récords en control fronterizo

EDINBURG, Texas.- El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes publicó su más reciente hoja informativa "Border Brief", destacando el progreso continuo de la administración Trump en asegurar la nación. En octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) registró 7,989 detenciones en la frontera suroeste, lo que representa una reducción del 95% en comparación con el promedio mensual bajo la administración Biden-Harris. A nivel nacional, los encuentros fronterizos en octubre cayeron 92% en comparación con el pico de la administración previa.

El año fiscal 2026 será el primer año fiscal completo del segundo mandato del presidente Trump, y la administración ya está rompiendo récords en materia de seguridad fronteriza. La CBP registró solo 30,573 encuentros totales a nivel nacional en octubre, lo que representa el inicio más bajo de un año fiscal registrado. Por sexto mes consecutivo, la Patrulla Fronteriza no liberó a ningún extranjero inadmisible bajo libertad condicional.

"El presidente Trump está logrando el esfuerzo más coordinado de todo el gobierno para mantener seguras a nuestras comunidades y brindar a los oficiales de CBP y a los agentes de la Patrulla Fronteriza las herramientas y el apoyo que necesitan para asegurar la frontera", dijo Andrew Garbarino (R-NY), presidente del Comité de Seguridad Nacional. "CBP y la Guardia Costera están entregando resultados reales, alcanzando el número más bajo de encuentros fronterizos registrados en un mes de octubre, manteniendo seis meses consecutivos sin liberaciones por parte de la Patrulla Fronteriza, e interceptando cantidades récord de drogas destinadas a nuestras costas. El Congreso ya ha realizado inversiones importantes en tecnología y en fortalecer la fuerza laboral de CBP, pero aún tenemos más trabajo por hacer para proteger nuestras fronteras hoy y para las generaciones futuras".

"Gracias a las políticas fronterizas comprobadas del presidente Trump y a la dedicación de los hombres y mujeres de CBP, nuestra frontera está más segura hoy que en décadas", dijo Michael Guest (R-MS), presidente del Subcomité de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. "El nivel históricamente bajo de encuentros a nivel nacional en octubre es una clara señal de que la aplicación de la ley funciona, y ese impulso continuará beneficiando al pueblo estadounidense. Estoy agradecido de que la Cámara haya aprobado mi legislación, la ´Ley de Asociación para Combatir el Tráfico Internacional de Drogas y la Trata de Personas de 2025´, para fortalecer la misión de CBP en nuestras fronteras y costas. Los republicanos del Comité de Seguridad Nacional están comprometidos a impulsar políticas que protejan a nuestras comunidades y eviten las fallas que vimos bajo la administración Biden-Harris".

En octubre, los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un promedio de 258 extranjeros inadmisibles por día entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste, menos que los detenidos cada dos horas bajo la administración Biden-Harris.

Mientras los agentes y oficiales federales continúan trabajando para proteger al país, también enfrentan un aumento de amenazas de radicales violentos y pandillas internacionales. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las amenazas y violencia contra oficiales de ICE y agentes de la Patrulla Fronteriza van en aumento en comparación con el año pasado.