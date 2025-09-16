Alerta por camarones radiactivos

EDINBURG, Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos descubrió y detuvo recientemente varios contenedores de transporte internacional de alimentos que contenían niveles inusuales de cesio-137.

En un comunicado difundido por dicha oficina señala que oficiales establecidos en varios puertos estadounidenses realizaron estos descubrimientos gracias a equipos avanzados de inspección no intrusiva y sistemas especializados de detección de radiación. Además, expertos de los Laboratorios y Servicios Científicos de la CBP participaron en el descubrimiento e identificación del material radiactivo e impidieron que estos productos adulterados ingresaran a Estados Unidos.

"La CBP y nuestros socios están en primera línea para garantizar que nuestros alimentos y otros suministros importados sean seguros para los consumidores estadounidenses", declaró la Comisionada Ejecutiva Adjunta Interina de la CBP, Diane J. Sabatino. "Al aprovechar a nuestros profesionales expertos, las tecnologías de detección avanzadas y la estrecha colaboración con la FDA, protegemos la salud pública y mantenemos la integridad de la cadena de suministro estadounidense".

El Cs-137 es un radioisótopo del cesio que se sintetiza mediante reacciones nucleares. Este radioisótopo se utiliza en todo el mundo en aplicaciones industriales, médicas y de investigación. Se pueden encontrar trazas de Cs-137 en el medio ambiente, incluyendo el suelo, los alimentos y el aire.

Como resultado de estos descubrimientos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) emitió recientemente una alerta de seguridad alimentaria sobre ciertos productos de camarón congelado. La FDA recomendó al público no comer, vender ni servir ciertos camarones congelados importados, ya que la CBP continúa apoyando la investigación de la FDA sobre los informes de contaminación por Cs-137 en contenedores de envío y productos de camarón congelado procesados por PT.

Bahari Makmur Sejati de Indonesia. Según la FDA, al nivel detectado, el Cs-137 no representaría un peligro agudo para los consumidores, pero agregó que la exposición a la radiación de bajo nivel podría tener impactos negativos en la salud con el tiempo.

La principal preocupación para la salud después de la exposición repetida a dosis bajas de Cs-137 a largo plazo a través del consumo de alimentos o agua contaminados es un riesgo elevado de cáncer, como resultado del daño al ácido desoxirribonucleico dentro de las células vivas del cuerpo, según la FDA.

Se cree que la contaminación por Cs-137 en PT. Bahari Makmur Sejati fue causada por un accidente ajeno a su control directo, según la información proporcionada por las autoridades indonesias. Este accidente continúa bajo investigación, por lo que no se proporcionarán más detalles por el momento.

Las tecnologías de NII y detección de radiación son fundamentales para la misión de la CBP de combatir el terrorismo nuclear y radiológico, así como para prevenir la entrada de materiales radiactivos al país y su posible impacto en los consumidores estadounidenses. Gracias a los equipos de NII y a los sistemas de detección de radiación, la CBP pudo identificar Cs-137 en contenedores de transporte en varios puertos importantes de EE. UU. (Los Ángeles, Long Beach, Houston, Savannah, Norfolk, Elizabeth y Miami) antes de que los productos contaminados pudieran entrar al comercio estadounidense. La CBP alertó a la FDA de que los contenedores en varios puertos estadounidenses contenían alimentos regulados por la FDA, y estos contenedores fueron retenidos.

Determinan que los productos de PT. Bahari Makmur Sejati infringen la Ley Federal de Alimentos.

El primer descubrimiento en Puerto de Los Ángeles

La FDA ha determinado que los productos de PT. Bahari Makmur Sejati infringen la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, ya que parecen haber sido preparados, envasados o almacenados en condiciones insalubres y podrían representar un riesgo de seguridad. PT. Bahari Makmur Sejati también ha sido incluido en la Alerta de Importación 99-51 por contaminación química para garantizar que ningún producto de camarón adulterado ingrese al comercio estadounidense hasta que la empresa resuelva las condiciones que provocaron la contaminación.

La CBP continúa colaborando con las autoridades estadounidenses para garantizar la seguridad del suministro de alimentos, a la vez que se coordina con la FDA para evitar que productos contaminados lleguen a los consumidores.